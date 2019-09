Taliban erklären sich zu neuen Gesprächen mit den USA bereit

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben sich zu neuen Gesprächen mit den USA bereit erklärt. "Unsere Türen sind für Verhandlungen geöffnet", sagte der Chefunterhändler der Taliban, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, am Mittwoch der Rundfunkgesellschaft BBC.

Am 28. September stehen in Afghanistan Präsidentschaftswahlen an. Die Taliban haben angekündigt, den Wahlgang zu stören. Einer der Anschläge vom Dienstag richtete sich gegen eine Wahlkampfveranstaltung, an der Präsident Ashraf Ghani teilnahm. Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid erklärte nach den beiden Anschlägen, die Taliban hätten die Bürger gewarnt, sie sollten nicht an Wahlkampfveranstaltungen teilnehmen. "Wenn sie Verluste erleiden, sind sie selbst dafür verantwortlich", fügte Mujahid hinzu.