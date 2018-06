Talentierter Filmnachwuchs aus Watzenegg

Watzenegger Schüler luden zur großen Projektpräsentations ins TiK.

Dornbirn. „And the Oscar goes to: Die VS Watzenegg für die beste Regie, beste Filmmusik und den besten Ton!“ Darüber waren sich zumindest die zahlreichen Besucher im Dornbirner TiK vergangenen Donnerstag einig. Diese waren zuvor nämlich in den Genuss einer äußerst spannenden und sehr humorvollen Präsentation eines ganz besonderen Projekts gekommen. 23 Kinder aus der 3. und 4. Klasse der VS Watzenegg hatten beim Projekt „double check“ teilgenommen. Das vom Land Vorarlberg initiierte und unterstützte Projekt setzt sich zum Ziel, dass jeweils eine Schule und eine Kulturinstitution bzw. ein Künstler (= double) sich zusammentun (=check) und für ein oder zwei Jahre gemeinsam arbeiten. „Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Sophie Schwendinger vom Verein Aspara entschieden und uns ein Jahr lang Filmgeräuschen und der Vertonung von Filmen gewidmet“, erklärte VS Watzenegg-Direktorin Ute Hämmerle.