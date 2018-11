„TALENTE Markt“ im BSBZ

Am Sonntag, dem 25. November 2018, lädt der Verein „TALENTE Vorarlberg“ von 10 bis 16 Uhr zum traditionellen Kreativmarkt im Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum ein.

Über 50 Aussteller präsentieren Selbstgemachtes aus Wolle, Wachs, Holz, Stoff, Naturmaterialien, Papier, Lebensmittel, Räucherwerk und Naturkosmetik. Der Markt ist durchgehend bewirtet und in der Cafeteria stehen eine große Auswahl an selbstgemachten Kuchen und Torten bereit. Für die kleinen Besucher gibt es eine Bewegungsbaustelle und Kinderschminken. Der Verein informiert über das Zahlungsmittel „TALENT“ und was die Vision dahinter ist.