Talente gesucht: Zeichnen nach der Natur

Wer möchte gerne nach der Natur zeichnen lernen und konzentriert arbeiten? In einem Semesterkurs mit Künstlerin Doris Fend ist das für 11- bis 14-Jährige nun möglich!

Was ihr tun werdet:

• Verschiedene Gegenstände, Pflanzen etc. mit Bleistift zeichnen.

• Mit den Händen erforschen und danach zeichnen: Materialien, Formen, Oberflächen etc.

Was ihr nicht tun werdet:

• Die Mappen bitte mit Namen versehen und in der aufgelegten Liste die Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) eintragen.

• Wann: (jeweils mittwochs, 11 Einheiten): 20.10.2021 – 2.2.2022 (kein Kurs in den Herbst- und Weihnachtsferien, am 8.12. und am 22.12.2021).