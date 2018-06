Tajani: EU muss Mittelmeerroute schließen

Um die Mittelmeerroute für Flüchtlinge zu schließen, fordert EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani Milliarden-Investitionen. "Nach dem Vorbild der Vereinbarung mit der Türkei, durch die die Balkanroute geschlossen werden konnte, muss die EU mindestens sechs Milliarden Euro investieren, um die Mittelmeerroute zu schließen", schreibt Tajani in einem Beitrag für die deutsche Zeitung "Welt" (Montag).

Zugleich kritisierte der italienische Politiker die ungerechte Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU: “Von den 650.000 Asylanträgen in 2017 wurden 416.000 in nur drei Ländern gestellt: Deutschland, Frankreich und Italien.” Diese “offenkundige Ungerechtigkeit” hänge mit der Dublin-Verordnung zusammen, an der sich immer häufiger “Streitigkeiten und Spannungen zwischen unseren Mitgliedstaaten entzünden”.