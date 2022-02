Taiwan nimmt doch an Olympia-Eröffnung teil

Auf Drängen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat sich Taiwan entschieden, doch Sportler zur Eröffnung und Schlussfeier der Winterspiele in Peking zu entsenden. Unter Hinweis auf die Corona-Pandemie und Probleme mit den vielfach unterbrochenen Flugverbindungen hatte sich die Inselrepublik eigentlich am Freitag entschieden, niemanden teilnehmen zu lassen.

Nach Konsultationen mit dem IOC verkündete das Taiwanische Olympische Komitee aber eine Kehrtwende, dass doch Vertreter geschickt werden. Es habe "mehrere Mitteilungen" vom IOC bekommen, dass das oberste Sportgremium von allen Delegation "verlangt", an der Eröffnung am Freitag und Abschlussfeier am 20. Februar teilzunehmen, wurde am Montagabend in Taipeh mitgeteilt. Das IOC verwies auf Anfrage auf das Statement aus Taiwan und schrieb: "Das Olympische Komitee von Chinesisch Taipeh hat seine Teilnahme an den Feiern bestätigt."