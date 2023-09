Taifun "Saola" in Südchina und Hongkong erwartet

Der herannahende Taifun "Saola" hat in Südchina und Hongkong große Besorgnis ausgelöst. Der Sturm werde "starke Winde, sintflutartige Regenfälle und riesige Wellen" bringen, warnte der Parteichef der südchinesischen Provinz Guangdong, Huang Kunming, am Freitag. Es bestehe ein "hohes Risiko für schwere Katastrophen". Die Behörden sollten alles tun, "um den harten Kampf gegen den Taifun zu gewinnen", zitierte die Hongkonger Zeitung South China Morning Post den Politiker.

Der chinesische Wetterdienst warnte, dass "Saola" der stärkste Taifun in der Region seit 1949 werden könnte. Bereits am Vortag hatten die Behörden die höchste Warnstufe "Rot" ausgerufen.

Auch der Wetterdienst in Hongkong sagte am Freitag "heftige Regenfälle und starken Wind" voraus. Das Zentrum des Taifuns werde der chinesischen Sonderverwaltungsregion zwischen Freitagabend und Samstagfrüh "sehr nahe kommen". Demnach würde der Sturm an der südchinesischen Küste nur rund 50 Kilometer südlich an Hongkong vorbeiziehen.