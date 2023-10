Tägliche Mahnwache gegen Antisemitismus am Ballhausplatz

Der Ballhausplatz in Wien soll nach dem Massaker der palästinensischen Terrororganisation Hamas nicht den pro-palästinensischen Demonstranten überlassen werden: Beim Deserteursdenkmal soll deshalb nun täglich von 16 bis 20 Uhr eine Mahnwache für die Opfer des Terrors in Israel und gegen Antisemitismus stattfinden. Initiiert wurde die Mahnwache von den Wiener Grünen, auch die SPÖ Wien und die NEOS Wien riefen zur Unterstützung auf.

Wegen eines rasanten Anstiegs von Antisemitismus müssten jüdische Institutionen derzeit verstärkt bewacht werden, und Juden und Jüdinnen hätten Angst vor tätlichen Angriffen. "Weil das ein untragbarer Zustand ist, wollen wir an der Seite der israelischen Bevölkerung und der jüdischen Gemeinde stehen und mit Hilfe der zivilgesellschaftlichen Mahnwache ein Zeichen gegen Terror und Antisemitismus und im Gedenken an die Getöteten, Verletzten und Verschleppten setzen." Man könne und wolle "nicht dabei zusehen, wie antisemitische und anti-israelische Gruppen in Wien den schrecklichen Terroranschlag bejubeln und unter 'Intifada'- und 'from the river to the sea'-Rufen damit die Opfer verhöhnen - schon gar nicht am Denkmal der Verfolgten der NS-Militärjustiz".