Tag gegen Kinderarbeit - NGOs fordern Ende der Ausbeutung

Weltweit müssen 168 Millionen Kinder arbeiten, mehr als die Hälfte davon leiden unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, schätzt die Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Anlässlich des Internationalen Tag gegen Kinderarbeit (12. Juni) fordern die Dreikönigsaktion und die Menschenrechtsorganisation Südwind ein Ende der Ausbeutung und die Abschaffung schwerer Kinderarbeit.

Die Dreikönigsaktion (DKA), das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, appellierte am Montag an österreichische Unternehmen sowie staatliche Stellen, zur Abschaffung von schwerer Kinderarbeit beizutragen. Jedes Jahr würden bei Arbeitsunfällen rund 22.000 Kinder sterben, viele Kinder würden verschleppt und wie Sklaven verkauft, seien sexualisierter Gewalt ausgesetzt oder würden als Kindersoldaten missbraucht, hieß es in einer Aussendung.