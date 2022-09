Tag des Sports und der Bewegung

Die Hohenemser Sportvereine und Betriebe, die im Zusammenhang mit Bewegung stehen, stellen sich vor.

Am Schlossplatz, Kirchplatz und im Hof der Volksschule Markt können die Besucher am Samstag, dem 17. September 2022, von 10 bis 17 Uhr in die Hohenemser Sport- und Bewegungswelt eintauchen.