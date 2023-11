Tag des Apfels: 15 Prozent des Bedarfs kommt aus Vorarlberg

Am zweiten Freitag im November feiert das beliebte Kernobst seinen Ehrentag. Der heimische Apfel ist ein gelungenes Beispiel für heimische Nahversorgung.

Die „Farm-to-Fork“-Strategie der EU ist in aller Munde, mit dem Ziel, eine nachhaltige Landwirtschaft innerhalb der Gemeinschaft zu fördern, die durch hohe Standards, sichere Eigenversorgung und gerechte Handelsketten gekennzeichnet ist. Dies ist eine positive Entwicklung, obwohl parallel Verhandlungen mit anderen Kontinenten geführt werden, um den Import ihrer Agrarprodukte in die EU zu erleichtern und zu verbilligen. Ein Widerspruch?

Symbol für lokale Versorgung

In Österreich beispielsweise, ernten die Landwirte in einem normalen Jahr genügend Äpfel, um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Wenn den Betrieben die richtigen Rahmenbedingungen geboten werden, ist der Import von Übersee unnötig. Der heimische Apfel ist hierbei ein Musterbeispiel für erfolgreiche lokale Versorgung.

Am jährlichen „Tag des Apfels“, dieses Jahr am 10. November, wird diese nahrhafte Frucht ins Rampenlicht gestellt. In Vorarlberg etwa, widmen sich rund 30 Betriebe der Apfelzucht auf gut 30 Hektar Land, wobei neun davon nach den Kriterien des „Ländle Gütesiegels“ arbeiten. Dies unterstreicht die kleinstrukturierte Natur der Betriebe in dieser Region, eine Eigenschaft, die auch am Bodensee weitverbreitet ist. Hier sind Rationalisierung, Mechanisierung und Optimierung eher herausfordernd, weshalb die Erträge im Vergleich zu anderen Anbaugebieten tendenziell niedriger ausfallen. In normalen Jahren können Vorarlbergs Apfelbauern etwa 15 Prozent des Bedarfs decken.

Obstbauer Simon Matt aus Schlins brachte dem VOL.AT-Team eine Kostprobe heimischer Äpfel vorbei.

Schwieriges Jahr für Vorarlbergs Apfelbauern

Dieses Jahr liegt die Erntemenge bei nur etwa 300 Tonnen. Eine Reihe kleinerer Probleme summierte sich zu dieser unterdurchschnittlichen Zahl. Der „Ländle Apfel“ ist hauptsächlich in SPAR-Märkten und direkt bei den Ländle-Obstbauern erhältlich, allerdings aufgrund der geringen Ernte nur bis etwa März 2024. Der Verkauf beschränkt sich ausschließlich auf Vorarlberg.

Der Apfel ist mehr als nur ein schmackhaftes und gesundes Lebensmittel. Die heimischen Apfelanlagen sind auch wertvolle Biotope, die zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen. Die Bäume bieten über viele Jahre hinweg einen vielfältigen Lebensraum für Vögel, Insekten und Pflanzen. Sie absorbieren täglich CO₂ und verwandeln es in Holz, Blätter und Früchte. Dank kurzer Transportwege und geringer Lagerdauer in den Kühlhäusern (nur in der kühlen Jahreszeit) ist der CO₂-Fußabdruck des heimischen Apfelanbaus niedrig.

Mehr als nur ein Lebensmittel: Der Apfel als Biotop

Der „Tag des Apfels“, der traditionell am zweiten Freitag im November gefeiert wird, ist in Österreich fest verankert. Auch dieses Jahr nutzen die Obstbauern in Vorarlberg diesen Anlass, um auf die Besonderheit des Apfels aufmerksam zu machen und Apfelgrüße an Entscheidungsträger und Redaktionen zu überbringen.