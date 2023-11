Tag der offenen Tür an der SMS Rankweil-West

Die Schüler sind eingeladen die Räume und die Schwerpunkte für das neue Schuljahr kennenzulernen.

RANKWEIL. Die Sportmittelschule Rankweil-West lädt die Bevölkerung aus dem Raum Vorderland am Freitag, 24. November, von 14 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Jedes Schuljahr entscheiden sich viele, neue Schüler für eine vierjährige Zeit an der Sportmittelschule Rankweil. „Wollen mit dieser Gelegenheit den neuen Schülern für das nächste Schuljahr ab Sommer 2024 schon unsere Räumlichkeiten und deren Schwerpunkte vorstellen“, sagt Sportmittelschule Rankweil-West Direktor Stefan Lutz-Marte. Zum Beginn vom Tag der offenen Tür werden die mehreren hundert Schüler ein Showprogramm der Öffentlichkeit präsentieren. An mehreren Stationen in der Schule können die Schüler durch Schauen, Hören und Ausprobieren das eventuell bald neues Zuhause kennenlernen. Die Schüler mit den Eltern bekommen die Informationen über den Schulbetrieb aus erster Hand. Die Schulküche sorgt für die Köstlichkeiten und die Getränke.VN-TK