Tag der offenen Tür im „Sunnahüsle“

Kinder und Eltern sind eingeladen, am Samstag, dem 24. Februar 2024 zwischen 14.30 und 17.30 Uhr den Montessori-Kindergarten „Sunnahüsle“ in der Bergmannstraße 6 in Hohenems kennenzulernen.

Seit Herbst 2023 wird in dem großzügigen Bungalow mit Garten gespielt, entdeckt, experimentiert, gesungen, gekocht und vieles mehr. Die Kinder zwischen drei und sechs Jahren werden dabei von ausgebildeten Montessori-Pädagoginnen begleitet. Am 24. Februar 2024 ergibt sich nun die Gelegenheit, diesen Kindergarten zu besichtigen und das Angebot direkt auszuprobieren. Pädagoginnen und Eltern erläutern neben den Prinzipien von Montessori auch den Alltag im „Sunnahüsle“ und gehen auf individuelle Fragen ein. Alle Familien, auch aus dem angrenzenden Ausland, sind herzlich willkommen.