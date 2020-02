Tag der offenen Tür beim Roten Kreuz

Für am Zivildienst interessierte junge Männer veranstaltet das Rote Kreuz Vorarlberg am Dienstag, dem 11. Februar 2020, in allen Dienststellen des Landes von 8 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür – so auch in der Rotkreuz-Abteilung Hohenems, Kaiserin-Elisabeth-Straße 8 in Hohenems.

Zivildiener geben den Interessierten Informationen zur Rettungssanitäter-Ausbildung für Zivis in Theorie und Praxis, informieren über die Abschlussprüfung und die danach folgenden Aufgaben in den Rotkreuz-Abteilungen. Außerdem geben die jungen Männer allgemeine Einblicke in das neunmonatige Zivi-Leben: Was macht ein Zivildiener den ganzen Tag? Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? Welche Entschädigung bekommt ein Zivi? Und vieles mehr!

Die einzige Voraussetzung, die ein Zivi mitbringen muss, ist seine Tauglichkeit! Keine Voraussetzungen sind Führerschein, EDV-Kenntnisse, Matura und Fremdsprachen.

Der Infotag ist nicht nur für alle jungen Männer mit Zivildienstbescheid gedacht, sondern auch für Jüngere bzw. Männer ohne Zivildienstbescheid, welche sich frühzeitig ein Bild vom Zivildienst beim Roten Kreuz machen möchten.