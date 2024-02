Tag der Muttersprache: "Ja živim u Vorarlbergu"

Zum internationalen Tag der Muttersprache zeigen Russmedia-Mitarbeiter, wie sich "Hallo, ich wohne in Vorarlberg" in ihren Muttersprachen anhört.

Vorarlberger Medienhaus feiert Mehrsprachigkeit

VOL.AT hat Mitarbeiter von Russmedia in Schwarzach darum gebeten, so zu reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Im Video seht ihr das Ergebnis: "Hallo, ich wohne in Vorarlberg" in unterschiedlichen Muttersprachen der Medienhausmitarbeiter.