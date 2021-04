Tag der Entscheidung bei MAN in Steyr

Die Belegschaft des MAN-Werks in Steyr stimmt heute, Mittwoch, über die Zukunft ab. Die Mitarbeiter geben an, ob sie für oder gegen einen Verkauf an die WSA Beteiligungs GmbH des früheren Magna-Chefs Siegfried Wolf sind. Dieser möchte in der Urabstimmung eine Zweidrittelmehrheit für sich erreichen, denn so viele Mitarbeiter (etwa 1.250 von 1.900) wolle er behalten.

All jene, die berufsschul- oder urlaubsbedingt verhindert sind, haben bereits vergangene Woche abgestimmt. Mit einem Ergebnis ist nicht vor Donnerstagvormittag zu rechnen, da noch die Stimmabgabe der Leute aus der Nachtschicht abgewartet werden muss. Wie es bei einem negativen Votum für Wolf weitergeht, ist offen. Zuletzt galt laut Unternehmen die Schließung des Werks als einzige Alternative. MAN ist ein Tochterunternehmen des deutschen VW-Konzerns.