Tätergruppe nach Home Invasion in NÖ ausgeforscht

Nach einer Home Invasion in Strasshof a. d. Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) im Jänner ist eine siebenköpfige Tätergruppe ausgeforscht worden. Polizeiangaben vom Freitag zufolge wird nach vier der Männer mittels europäischen Haftbefehls gefahndet, Hinweise wurden erbeten. Bei dem Überfall war ein betagtes Ehepaar misshandelt, gefesselt und schwer verletzt worden. Die Täter flüchteten mit Raubbeute in sechsstelliger Eurohöhe, ließen Bargeld, Goldbarren und Schmuck mitgehen.

Die beiden Opfer wurden schließlich mit einer Hundeleine, diversen Kleidungsstücken und Stromkabeln an Händen und Füßen gefesselt. Nach der Flucht der Kriminellen befreite sich die 78-Jährige und verständigte via Notruf die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde das Landeskriminalamt Niederösterreich zunächst auf einen 28-jährigen Serben aufmerksam. Er soll das verwendete Fluchtfahrzeug erworben haben. Das Kfz wurde in Wien-Favoriten sichergestellt. In der Folge wurden sechs weitere serbische Staatsbürger im Alter von 29 bis 48 Jahren ausgeforscht.

Die beiden in Österreich aufhältigen Beschuldigten, der 28-Jährige und ein 48-Jähriger, waren nicht geständig. Der Jüngere wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, sein Komplize angezeigt. Ein 43-Jähriger wurde am 29. März auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Kroatien festgenommen und am 4. August nach Österreich ausgeliefert. Der Mann war geständig. Weiterhin gefahndet wird vier nach Beschuldigten im Alter von 29 bis 47 Jahren.