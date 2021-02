Täglich im Einsatz bei den Patienten

Der Krankenpflegeverein Dornbirn macht die Hausbesuche auch in schwierigen Zeiten.

„Ich werde oft gefragt, wie wir die Corona-Situation bewältigen“, sagt Wohlgenannt. „Wir haben das große Glück, dass unsere 49 Pflegekräfte weder im Dienst noch durch den Dienst an Corona erkrankt sind. Schon frühzeitig, im März 2020, haben wir unsere hauseigene Corona Task Force für verstärkte Hygieneregeln gegründet“, erklärt Drexel. Das sterile Material und die erforderliche Schutzkleidung habe man ohne zu zögern selbst beschafft. Diese Maßnahmen seien entscheidend gewesen für die Sicherheit bei der Ausübung des anspruchsvollen Berufes im Kontakt mit den Patienten. „Der große Aufwand hat sich gelohnt. Wir mussten keinem Patienten absagen, und im Gegenzug hat auch uns niemand abgesagt“, lobt Drexel den Einsatz seiner Crew. Lob gibt es von seiner Seite auch für das Land Vorarlberg. Dass sich bei der Corona-Impfung die Hauskrankenpflege an das Pflegepersonal in den Heimen anschließen konnte, und somit ein Teil des Personals des KPV Dornbirn bereits geimpft ist, sei vorbildlich.