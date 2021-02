Tabuthema Homosexualität im Fußball: Lahm warnt!

In einer Kampagne sprechen mehrere Hundert Fußballspielerinnen und -spieler homosexuellen Sportlern Mut zu. Der frühere Nationalspieler Philipp Lahm rät aktiven Profis dagegen vom Coming-Out in der Öffentlichkeit ab.

Video: Lahm rät vom "Coming out" ab

Max Kruse zeigte Flagge, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke teilte die wichtige Botschaft im Namen von Borussia Dortmund. In einer Kampagne des Magazins 11Freunde haben Hunderte Akteure aus dem Profifußball homosexuellen Spielern ihre volle Unterstützung und Solidarität zugesichert. "Ihr könnt auf uns zählen" heißt es in der Erklärung, die die Angst vor den Folgen eines Coming-Outs nehmen soll.

Während Ex-Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm skeptisch bleibt, ist der Rückhalt in vielen Vereinen zumindest augenscheinlich groß. Zwar sollte niemand zu einem Coming-Out gedrängt werden. Aber: "Wir sagen allen, die mit dieser Entscheidung ringen: Wir werden euch unterstützen und ermutigen und, falls notwendig, auch gegen Anfeindungen verteidigen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Einen offen homosexuellen Spieler gibt es im deutschen Profifußball der Männer auch im Jahr 2021 nicht. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger outete sich erst nach der aktiven Karriere. Die Angst vor Beschimpfungen und Ausgrenzungen in der Öffentlichkeit, in der Kabine und in den Fankurven ist offenbar noch immer allgegenwärtig.