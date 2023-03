Tabellenschlusslicht Altach: Wer ist schuld an der Krise?

Nach der 1:2-Niederlage gegen Ried am Sonntag steht Altach in der Bundesligatabelle auf dem letzten Platz.

Im Vorjahr konnte Altach den Abstieg nur knapp verhindern, jetzt steht die Mannschaft von Miroslav Klose wieder am letzten Tabellenplatz. Beim letzten Heimspiel im Grunddurchgang mussten sich die Rheindörfler gegen Ried mit 1:2 geschlagen geben. VN-Sportchef Christian Adam zog am Montag in "Vorarlberg LIVE" Bilanz und sprach über die unsichere Zukunft des SCR Altach.