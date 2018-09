Tabellenführer Röthis schlägt Admira Dornbirn

Im VFV-Cup steht der SC Admira Dornbirn in der nächsten Runde.

Dornbirn. Während im Uniqua VFV-Cup für die Admiraner alles nach Plan läuft, ist in Sachen Vorarlbergliga aktuell sozusagen „der Wurm drin“. Nach einer Torgala (13:0) vergangenen Dienstag beim Cup-Spiel gegen SW Bregenz 1 b, wartete am Sonntag in der Meisterschaft mit Tabellenführer Röthis ein harter Brocken auf die Klocker-Elf. Und genau so kam es dann für die Mannschaft aus dem Rohrbach. Bereits nach der ersten Halbzeit lagen die Oberländer mit 2:0 in Führung. In der 66. Minute baute Röthis-Goalgetter Sandro Decet mit dem 3:0 die Führung weiter aus, die Antwort der Admiraner kam jedoch nur eine Minute später durch Martin Fertschnig, was die Admira-Fans kurz hoffen ließ. Der nächste Dämpfer für die Klocker-Elf folgte dann aber kurz nach der Einwechslung von Andre Moratti, der den Platz nach zwei Minuten verletzungsbedingt wieder verlassen musste und die Admira damit nach bereits drei Einwechslungen nur mehr mit 10 Mann auf dem Platz vertreten war. Sandro Decet wiederum war es dann, der mit weiteren zwei Treffern die endgültige Führung für das Team aus dem Oberland sicherstellte. Das sehenswerte Freistoßtor von Ahmet Caner in der 79. Minute diente lediglich mehr für eine Ergebnisverschönerung für die Dornbirner. Die Partie endete mit 5:2.