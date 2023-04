T-Rex-Skelett "Trinity" für 4,8 Mio. Franken versteigert

Ein Zürcher Auktionshaus hat am Dienstag das Skelett des Tyrannosaurus Rex "Trinity" für mehr als 4,8 Millionen Franken (4,89 Millionen Euro) versteigert. Der erfolgreiche Bieter zahlte sogar 5,5 Millionen Franken (5,6 Millionen Euro) dafür. Darin enthalten ist die Kommission für das Auktionshaus. "Das Skelett bleibt in Europa", sagte der Sprecher des Auktionshauses Koller. Nähere Angaben zum Käufer machte er zunächst nicht.

Im Vorfeld war ein höherer Verkaufspreis erwartet worden. Das Skelett ist rund 67 Millionen Jahre alt und 11,6 Meter lang und 3,9 Meter hoch. Es war erst die dritte Versteigerung eines kompletten T-Rex-Skelettes weltweit und die erste, die in Europa stattfand.

Es handelt sich bei dem Skelett um die besonders gefragte Dinosaurierart Tyrannosaurus Rex (T-Rex). Sie gilt als Kassenschlager unter den Sauriern, weil sie lange als die größten Raubtiere galten, die je die Erde bevölkerten. Inzwischen wurden Überreste von noch größeren Sauriern gefunden, was dem Ruf des T-Rex aber keinen Abbruch tat. Die Dinosaurierart Tyrannosaurus Rex lebten vor mehr als 65 Millionen Jahren in einem Gebiet, was heute in den USA liegt.

Der anonyme Privatbesitzer aus den USA hatte das Skelett "Trinity" (Dreieinigkeit) getauft, weil es aus Knochen von drei verschiedenen Tieren zusammengesetzt wurde, die zwischen 2008 und 2013 in den US-Bundesstaaten Montana und Wyoming entdeckt worden waren. Nur rund 50 Prozent der Knochen sind Originalmaterial. Das ist nach Angaben des Auktionshauses aber eine gute Quote.

Das höchste Gebot bei der Versteigerung im Zürcher Auktionshaus Koller am Dienstag wurde von einem unbekannten Bieter oder einer unbekannten Bieterin am Telefon abgegeben. Der erwartete Verkaufspreis lag nach Angaben des Auktionshauses bei fünf bis acht Millionen Franken (5,10 bis 8,14 Millionen Euro).

"Trinity" war in den vergangenen Wochen in der Tonhalle in Zürich zu besichtigen. Nach Angaben von Koller Auktionen haben davon rund 15.000 Personen Gebrauch gemacht. Weitere rund 20.000 Besucherinnen und Besucher von Tonhalle-Konzerten haben das Skelett ebenfalls gesehen.

Der Verkauf von Saurier-Skeletten an Private ist nicht unumstritten. Wissenschafterinnen und Wissenschafter befürchten, dass ihnen dadurch wertvolles Forschungsmaterial entgehen könnte. Das Zürcher Auktionshaus versuchte, diese Kritik im Vorfeld der Versteigerung zu entkräften. Im Katalog wird der Sammlungskurator des geplanten neuen Naturhistorischen Museums der Universität Zürich mit den Worten zitiert, dass der Handel mit Saurierskeletten mit dem Kunsthandel vergleichbar sei. Früher oder später würden die meisten privat verkauften Exemplare in einem öffentlich zugänglichen Umfeld auftauchen.

2020 hatte das arabische Emirat Abu Dhabi das T. Rex-Skelett "Stan" für 31 Millionen Dollar ersteigert. Das Besondere daran war, dass es 70 Prozent Originalknochen hat und das ganze Skelett vom selben Tier stammt. Es soll in ein paar Jahren in Abu Dhabi in einem Museum ausgestellt werden.