Szoboszlai "immer näher" an Abschied aus Salzburg

Red Bull Salzburgs derzeit heißeste Aktie Dominik Szoboszlai hat sich spätestens nach seinem Treffer zu Ungarns EM-Teilnahme wieder in die internationalen Sport-Gazetten gespielt. Am Montag meldete sich sein Berater Matyas Esterhazy gegenüber dem ungarischen Portal Digi Sport zu Wort. "Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Dominik immer näher daran ist, die österreichische Meisterschaft zu verlassen", sagte der Manager im Interview.

Nach seinem Sololauf zum 2:1-Erfolg der Ungarn gegen Island im Play-off war Szoboszlai vor allem in Spanien wieder prominent zu sehen. Die Sport-Tageszeitung "AS" zeigte den 20-Jährigen auf ihrer Titelseite. Real Madrid sei am Mittelfeldmann sehr interessiert, hieß es. Die Ausstiegsklausel von Szoboszlai, der bei Salzburg noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht, soll kolportierte 25 Millionen Euro betragen.