Syrische Regierungstruppen erobern wichtige Stadt zurück

Die syrischen Regierungstruppen haben nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Stadt Maaret al-Numan im Nordwesten des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. "Unseren Streitkräften ist es in den vergangenen Tagen gelungen, den Terrorismus in vielen Dörfern und Städten auszurotten", sagte ein Armeesprecher am Mittwoch.

Darunter sei auch die zuvor von jihadistischen Kämpfern und Rebellen beherrschte Stadt Maaret al-Numan. Maaret al-Numan liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Autobahn M5, welche die Hauptstadt Damaskus mit der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo verbindet. 2011 war die Stadt eine der ersten in der Provinz Idlib, die sich gegen die Regierung in Damaskus auflehnte. Ein Jahr später fiel sie in die Hände der Gegner des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.

Seit Dezember greifen Assads Truppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe verstärkt den Süden der Provinz Idlib an. Nach UN-Angaben wurden seit Mitte Dezember mehr als 358.000 Menschen in Idlib vertrieben.

Die Provinz sowie Teile von Aleppo werden von der Jihadistenmiliz Hayat Tahrir al-Sham und anderen islamistischen Milizen kontrolliert. Assad ist entschlossen, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Die Regierungstruppen kontrollieren inzwischen rund 70 Prozent Syriens.