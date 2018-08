Syrische Rebellen sprengen wichtige Brücken in Idlib

Die syrischen Rebellen haben vor einer drohenden Offensive der Regierungstruppen in der Provinz Idlib zwei wichtige Brücken über den Orontes-Fluss gesprengt. Islamistische Gruppen der oppositionellen Nationalen Befreiungsfront hätten die Brücken in die Luft gejagt, die die wichtigste Verbindung von der Provinz Hama über den Orontes nach Idlib gebildet hätten,

Das gab die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag bekannt. Mit der Sprengung wollen die Aufständischen den Vormarsch der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad erschweren. Dieser hat in den vergangenen Wochen eine große Zahl von Truppen um Idlib zusammengezogen. Angesichts der drohenden Offensive verstärken die Rebellen ihrerseits ihre Verteidigungsstellungen, wie die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle erklärte, die ihre Informationen von Aktivisten in Syrien bezieht.