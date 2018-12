Syrische Luftabwehr im Einsatz gegen israelische Raketen

Israelische Kampfflugzeuge haben nach syrischer Darstellung in der Nacht auf Mittwoch mehrere Ziele bei Damaskus angegriffen. Dabei seien drei Soldaten verletzt und ein Munitionslager beschädigt worden, berichtete die Staatsagentur Sana. Die syrische Luftabwehr habe die meisten "feindliche Raketen", die aus dem Luftraum über dem Libanon abgefeuert worden seien, abfangen können.

In Damaskus seien schwere Explosionen außerhalb der Stadt zu hören gewesen, sagte ein Bewohner der Deutschen Presse-Agentur. Die Detonationen habe es offenbar in der Gegend des Militärflughafens Mezze im Westen und in einem Gebiet nordwestlich der Hauptstadt gegeben. Die oppositionsnahe, als gut informiert und zuverlässig geltende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtete, die Angriffe hätten sich gegen mindestens drei Waffenlager der iranischen Revolutionsgarden und ihrer libanesischen Verbündeten von der Miliz der schiitischen Hisbollah gerichtet.