Syrische Armee vor großer Offensive in Idlib

Die syrische Armee hat mit den Vorbereitungen ihrer Offensive gegen das letzte größere Rebellengebiet im Land begonnen. Kriegsbeobachter berichteten am Freitag, im Nordwesten Syriens habe es Dutzende Luft- und Artillerieangriffe gegeben. Mindestens 22 Menschen seien getötet worden, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte.

Die Angriffe, die mit Kampfflugzeugen und Hubschraubern durchgeführt wurden, richteten sich demnach auf Ziele in den Provinzen Idlib, Hama und Aleppo. Die größte Stadt in diesem von den Rebellen kontrollierten Gebieten ist Idlib. Hunderttausende Rebellen und Extremisten waren nach ihrer militärischen Niederlage aus anderen Rebellengebieten Syriens in die Provinz Idlib gebracht worden. Präsident Bashar al-Assad signalisierte jedoch, dass er letztlich auch dort die Kontrolle wieder übernehmen will.