Syriens Rebellen bauen mit türkischer Hilfe Armee auf

Diesmal soll es anders werden. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, die syrischen Rebellen unter einem Banner zu einen, entsteht nun im Nordwesten des Bürgerkriegslandes mit Hilfe der Türkei die sogenannte Nationale Armee. "Wir stehen am Anfang", sagt ihr Kommandant, Oberst Haitham Afizi, der Nachrichtenagentur Reuters in der Stadt Azaz nahe der türkischen Grenze.

Die bisherigen Versuche einer Einigung scheiterten an den Rivalitäten der einzelnen Gruppen und den unterschiedlichen Interessen der ausländischen Staaten, die sie unterstützen. Diesmal könnte es aber anders sein: Die Armee entsteht in dem Gebiet, in dem die Türkei mit Soldaten vor Ort ist. Die türkische Armee rückte 2016 gegen den IS zwischen Azaz und Jarablus vor und eroberten in diesem Jahr zudem die angrenzende Region Afrin von der kurdischen YPG-Miliz. Die Regierung in Ankara verweist auf eine Gefahr für die nationale Sicherheit durch radikale Kurdengruppen in der Region.