Syriengespräche in Sotschi begannen mit bilateralen Runden

Vertreter der syrischen Regierung und Opposition haben am Montag Gespräche mit den sogenannten Garantiemächten Russland, Türkei und Iran aufgenommen. Bei dem zweitägigen Treffen in Sotschi soll es nach Angaben des russischen Außenministeriums um die Heimkehr von Flüchtlingen nach Syrien gehen.

Der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura sagte der Agentur Interfax zufolge am Montag, weiteres Thema sei die Vorbereitung von Verhandlungen über eine neue Verfassung. Das Treffen in dem Badeort am Schwarzen Meer knüpft an die seit 2017 eigentlich in der kasachischen Hauptstadt Astana etablierten Syriengespräche an. Am Montag fanden bilaterale Runden in verschiedenen Kombinationen statt. Für Dienstag ist eine Plenarsitzung der Delegationen geplant.