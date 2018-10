Syrer starb in deutschem Gefängnis: Minister gesteht Fehler

Nach dem Tod eines unschuldig ins Gefängnis gesperrten Syrers in Deutschland hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul einen schweren Fehler in seinem Verantwortungsbereich eingestanden.

Der 26-Jährige war nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle in Kleve am vergangenen Samstag in einer Klinik gestorben. Er hatte bei dem Brand schwerste Verbrennungen erlitten. Zehn weitere Menschen trugen Rauchvergiftungen davon. Die Behörden hatten danach eingestanden, dass der Syrer mehr als zwei Monate lang zu Unrecht im Gefängnis gesessen hatte. Er sei verwechselt worden. Der tatsächlich Gesuchte, ein Mann aus Mali, habe mit dem Inhaftierten keine Ähnlichkeit, sagte Reul.