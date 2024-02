Synchronschwimmerin Alexandri als Beste ins WM-Finale

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri ist bei der Schwimm-WM in Katar als Vorkampf-Beste in der Freien Kür ins Finale am Dienstag (18.00) eingezogen. Die zweifache Vize-Weltmeisterin von Fukuoka 2023 hatte am Sonntag in Doha im Vergleich mit der zweitplatzierten Griechin Evangelia Platanioti hauchzart (0,1272 Punkte) die Nase vorne. Platanioti hat sich bereits in der Technik-Kür Gold geschnappt. Für Alexandri reichte es dort nach einem Fehler nur zu Platz sechs.

Ihre beiden Zwillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina sagten die Duett-Bewerbe wegen einer Schulterblessur von Anna-Maria ab.