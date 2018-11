Symbolische Beisetzung von Khashoggi in Istanbul

In Istanbul findet am Freitag eine symbolische Beisetzung des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi statt. Eine Gruppe von Freunden und Kollegen des "Washington Post"-Kolumnisten will mit einer Trauerfeier in der zentralen Fatih-Moschee des Regierungskritikers gedenken, der am 2. Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens am Bosporus getötet worden war.

Auch in London, Paris, Tunis und Washington sollen Trauerfeiern stattfinden. Die Führung in Riad hat zugegeben, dass Khashoggi von Agenten des Königreichs vorsätzlich getötet wurde, stellt dies aber weiterhin als nicht-autorisierten Einsatz dar, der eigentlich darauf zielte, den 59-jährigen Journalisten zurückzubringen. Die saudi-arabische Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag die Todesstrafe für fünf der Tatverdächtigen und machte den Einsatzleiter in Istanbul für die Ermordung Khashoggis verantwortlich.