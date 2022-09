Symbolbehaftete Märchen: Mircea Cartarescus "Melancolia"

In eine dunkle, mystische, beunruhigende Welt entführt Mircea Cartarescu (66) mit seinem heute auf Deutsch erscheinenden neuen Erzählband "Melancolia". Es sind Märchen der Kindheit und der Adoleszenz, voller Einsamkeit und Ungewissheit, voller Sehnsucht und Angst. Traum und Wirklichkeit vermischen sich. Die Erwachsenen, wenn sie überhaupt auftauchen, erscheinen als durchscheinende, ungreifbare Gespenster. Seinen Weg muss das Kind, das stets im Zentrum steht, alleine finden.

Allen Motiven aus Cartarescus persönlicher Mythologie begegnet man nun verdichtet in den fünf symbolbeladenen Geschichten dieses 2019 im Original erschienenen und erneut von Ernest Wichner ins Deutsche übertragenen Bandes. Die Suche nach dem Kern der eigenen Identität, die Verlorenheit im Leben, das Spiegelbild als unüberwindliches Zurückgeworfensein in die eigenen Grenzen, das Rätsel der Sexualität und der Geschlechterzugehörigkeit, die in einer erschreckenden Erzählung über menschliche Häutungen in faszinierende Bilder gefasst wird: "Melancolia" wirkt wie zur Dichtung gewordene Psychoanalyse und ist praller Stoff für entwicklungspsychologische Seminare.

Wenn Cartarescu seine Grundmotive aus eigenem Erleben schöpft, und vieles deutet darauf hin, muss es eine einsame, schwierige, angstbehaftete Kindheit gewesen sein, in der sich der Bub früh in die Lektüre zurückgezogen hat. In "Die Stege" wartet ein Fünfjähriger in einer Hochhaus-Wohnung am Rande der Stadt gefühlte Jahre darauf, dass die Mutter vom Einkaufen zurückkommt und verlässt die eigenen vier Wände unterdessen drei Mal über regenbogenartige Stege, die sich in seiner Fantasie über die Stadt spannen, für bizarre Abenteuer. Auch in "Die Füchse" sind die Eltern kaum präsent, während der achtjährige Marcel sich um seine dreijährige kleine Schwester kümmert und sie in albtraumartigen Kämpfen gegen die sich in bissigen Füchsen materialisierenden gesammelten Gefahren der Welt verteidigen muss.