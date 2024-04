Sylt will Burn-out-kranken Bürgermeister feuern

Erst raubten ihm die angereisten Punker und Klima-Chaoten die Ruhe, dann erkrankte er an einem Burn-out. Jetzt soll der Sylter Bürgermeister offenbar aus dem Amt geworfen werden.

"Zum Wohle der Gemeinde"

Gründe für den Konflikt mit dem seit 2015 amtierenden Bürgermeister, der laut eigenen Angaben knapp 100 000 Euro jährlich für seine Tätigkeit erhält: „Die Verwaltung muss zum Wohle der Sylter rund laufen. Das tut sie derzeit offensichtlich nicht in einem zufriedenstellenden Maße. Vermehrt kommt in der Öffentlichkeit und in der Politik die Rolle des Bürgermeisters in diesem Zusammenhang ins Spiel.“ Was genau bei der Verwaltung nicht funktioniert, wird von den Insel-Politikern nicht näher ausgeführt.