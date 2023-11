Swiatek zieht ins Endspiel der WTA Finals ein

Iga Swiatek ist ins Finale der WTA Finals in Cancun eingezogen. Die Polin setzte sich am Sonntag (Ortszeit) gegen die Belarussin Aryna Sabalenka nach einer starken Vorstellung mit 6:3,6:2 durch und wahrte damit auch ihre Chance auf das Erreichen der Nummer eins in der Weltrangliste der Tennis-Frauen. Im Endspiel trifft Swiatek am Montag auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula, die sich im ersten Halbfinale gegen Coco Gauff durchgesetzt hatte.

Gewinnt Swiatek in Mexiko den Titel, löst sie Sabalenka als Leaderin des Frauen-Rankings ab. In das am Vortag wegen andauernder Regenschauer abgebrochene Duell mit der Belarussin startete die 22-Jährige stark und nahm ihrer Gegnerin rasch ein Game ab. Sabalenka präsentierte sich danach auch im zweiten Satz fehleranfällig.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Pegula hatte Swiatek im Halbfinale von Montreal Mitte August verloren.