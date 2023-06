Swarovski will Personalstand in Wattens halten

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski plant aktuell keinen weiteren Personalabbau am Standort Wattens. Der Mitarbeiterstand sollte bei rund 3.000 gehalten werden - wenn sich das Geschäft entwickle wie geplant, schränkte CEO Alexis Nasard am Mittwoch gegenüber Journalisten ein. Ein General Manager für den Tiroler Standort soll bis Ende des Monats gefunden sein. Der heuer angekündigte vollständige Rückzug von Swarovski aus Russland sei bereits vollzogen, berichtete Nasard.

Der Konzern rechnete heuer mit einen im Vergleich zum Vorjahr um rund vier bis sieben Prozent steigenden Umsatz. Konzernchef Nasard sah im laufenden Jahr mit Blick auf Inflation, Konsumentenstimmung sowie der fragilen geopolitischen Lage eine "respektable Leistung in einem schwierigen Umfeld", das Jahr sei "nicht einfach" gewesen. Besonders stark habe sich demnach das Business-to-Business-Geschäft (B2B) entwickelt, hier erwartete man bis Dezember ein Plus von zehn Prozent.

Am Standort Wattens wolle man jedenfalls festhalten, wurde betont. Investitionen von 50 Mio. Euro bis 2025 sollen in Modernisierung fließen und "nachhaltige Arbeitsplätze" sichern. Auch sollen Prozesse effizienter gestaltet und dadurch der Standort abgesichert werden. Derzeit sind 3.107 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Wattens beschäftigt.