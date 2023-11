Swarovski kooperiert mit Modelinie SKIMS von Kim Kardashian

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski macht gemeinsame Sache mit US-Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian. Zusammen mit Kardashians Modelabel "SKIMS" habe man eine Kollektion entwickelt, teilte der Kristallkonzern der APA am Donnerstag mit. Diese umfasse Körperschmuck, Dessous und Ready-to-wear-Kreationen. Bei der Präsentation am 7. November im neuen Swarovski Flagship Store in New York soll Kardashian selbst anwesend sein, erfuhr die APA aus sicherer Quelle.

In der Kollaboration treffe die "strahlende Extravaganz" Swarovskis auf die "Genialität der innovativen SKIMS Materialien", hieß es. "Mit dieser Kollektion wollten wir individuelle Kreativität ins Rampenlicht stellen und der Garderobe unserer Trägerinnen mehr Glamour verleihen", wurde die 43-jährige Kardashian, Mitbegründerin und "Creative Director" des 2019 gegründeten Unterwäsche-Labels, zitiert: "Die Designs sind bezaubernd, wie einem Traum entsprungen. Es war wundervoll, die ikonischen Kristallschliffe in meine Lieblingsmodelle zu integrieren."

Auch seitens des Kristallkonzerns war die Freude groß: Seit dem ersten Tag bei Swarovski träume sie von dieser Kooperation, ließ Giovanna Engelbert, Creative Director, wissen: "Unsere Kollektion feiert den Körper und starke, unabhängige Frauen, die ihre Individualität wertschätzen und selbstbewusst und stilvoll durchs Leben gehen."

Die Kollektion wird Swarovski zufolge am 7. November auf skims.com, in Swarovski-Filialen und in ausgewählten Luxuskaufhäusern lanciert. Bei der Präsentation mit Kardashian in New York sollen auch entsprechende Aufnahmen des renommierten Fotografen Mert Alas präsentiert werden.