Swarovski in Top 30 der Luxusgüterkonzerne

Der Swarovski-Konzern mit seinem Glasschmuck gehört weiter zu den größten 30 Luxusgüterherstellern der Welt. Das geht aus einer Aufstellung des Unternehmensberaters Deloitte hervor. Aus Frankreich kommt nicht nur die Nummer eins, LVMH, sondern drei weitere Unternehmen finden sich in den Top 10. Swarovksi rangiert laut Deloitte mit einem Umsatz von 1,9 Mrd. US-Dollar (1,7 Mrd. Euro) im Jahr 2020 auf Platz 27. Trotz Krise habe Swarovski gegenüber 2019 nur drei Plätze eingebüßt.

Unverändert dominieren französische und italienische Marken das Deloitte-Ranking. Italien hat zwar insgesamt die meisten Luxusunternehmen in den Top 100 vorzuweisen, jedoch verzeichnet Frankreich mit rund 28 Prozent den größten Anteil am Gesamtumsatz. Das liegt vor allem am weltgrößten Luxusgüterhersteller LVMH mit seinen Marken Louis Vuitton, TAG Heuer, Bulgari, Loewe, Hennessy und Co.