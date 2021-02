EIn großer Kristall in der Swarovski-Kristallwelt in Wattens

EIn großer Kristall in der Swarovski-Kristallwelt in Wattens ©APA/AFP

EIn großer Kristall in der Swarovski-Kristallwelt in Wattens ©APA/AFP

Swarovski in Mailand in neuem Stil

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski setzt erste Schritte in Richtung Neuausrichtung. Am Dienstag wurde laut Medienberichten der "Instant Wonder Store" in der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand eröffnet, der erste Flagship-Store im neuen Design. Die Shops sollen für den modernisierten Markenauftritt von Swarovski und ein neuartiges Verkaufskonzept stehen, hieß es vonseiten des Unternehmens. 29 weitere Flagship-Stores sollen folgen, allen voran Paris und New York.

Vorstandschef Robert Buchbauer hatte angekündigt, aus dem niedrigen Preissegment aussteigen zu wollen, man wolle sich künftig auf "leistbaren Luxus" konzentrieren. "Wir steigern damit den Markenwert und werden dennoch erschwinglich bleiben", hieß es.

Die Neuausrichtung spiegle sich auch im Schwan-Logo wieder. Das Tier dreht den Kopf nun nach rechts, so soll laut dem Konzern der Eindruck vermittelt werden, er blicke in die Zukunft.