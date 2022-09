Svazek Spitzenkandidatin der FPÖ bei Salzburg-Wahl

Nach den NEOS und den Grünen haben am Montag auch die Salzburger Freiheitlichen offiziell die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl am 23. April 2023 fixiert. Wenig überraschend hat die Landesparteileitung einstimmig Marlene Svazek nominiert und sie auch wieder als Landesparteiobfrau für den Parteitag am 1. Oktober vorgeschlagen. Das gab Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einem Mediengespräch am Dienstag bekannt.

"Ich weiß, die Überraschung ist keine allzu große", räumte Svazek selbst ein. Aber da der Parteitag ins Haus stehe, müsse das jetzt fixiert werden. Die Erstellung der Listen werde dann im November starten. Und auch wenn sie heute beteuerte, noch keinen Wahlkampf loszutreten, präsentierte sie dann zwei Plakate, die nun affichiert werden und die Parteichefin mit den Slogans "Heimat. Freiheit. Sicherheit" sowie "Anders als die anderen" bzw. "Aufstehen für unsere Zukunft" zeigt. "Wir wollen damit nicht für ein bestimmtes Wahlverhalten" mobilisieren, sondern damit sich die Leute nicht völlig von der Politik zurückziehen."

Und auch mit einem Wahlziel hielt sie heute nicht zurück: Man wolle Schwarz-Grün verhindern und stärker werden, und zwar so stark, dass man bei einer Regierungsbildung nicht an der FPÖ vorbeikomme.

Bei der letzten Landtagswahl 2018 hat die FPÖ unter Spitzenkandidatin Svazek 18,8 Prozent (plus 1,8 Prozentpunkte) bzw. 7 (plus 1) der 36 Mandate erreicht und wurde hinter ÖVP und SPÖ drittstärkste Partei. Die angepeilten 20 Prozent wurden damals genauso verfehlt wie der Wunsch nach einer Regierungsbeteiligung.