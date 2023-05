SV typico Lochau siegt im Leiblachtalderby gegen Hörbranz mit 2:1 Toren

Lochau. Ein Fußballfest im Stadion Hoferfeld! Der SV typico Lochau feiert im Derby einen hart erkämpften 2:1 Sieg gegen den ECO-Park FC Hörbranz. Man festigt damit den 2. Tabellenplatz in der Vorarlbergliga und bleibt weiterhin die Nummer 1 im Leiblachtal.

Die erste Halbzeit dominierte das Team des SV typico Lochau um Kapitän Fabio Feldkircher mit der wohl besten spielerischen Saisonleistung. Ein Elfmeter in der 14. Minute zum 1:0 und ein sensationell herausgespieltes 2:0 in der 22. Minute durch Lochaus Topscorer Nicolai Bösch brachte die verdiente, vielumjubelte Führung. In der Folge verabsäumten es die Lochauer jedoch, mit dem 3:0 den Sack schon vor der Pause zuzumachen.

Und als der gute Schiedsrichter Jurcevic Zlatko in der 95. Minute dieses sehr emotional geführte Topspiel abpfiff, war der Jubel beim siegreichen Team, den Trainern, Betreuern und den Fans des SV typico Lochau entsprechend groß. Die Hörbranzer waren enttäuscht, hätte man sich doch aufgrund der guten Chancen in der zweiten Halbzeit ein Unentschieden verdient.

Mit diesem wichtigen Sieg steht der SV typico Lochau mit 55 Punkten weiterhin auf Platz 2 der Vorarlbergliga, vier Punkte hinter Spitzenreiter Alberschwende. In den vier ausstehenden Partien der Meisterschaft geht es auswärts noch gegen Koblach und Andelsbuch, in den beiden Heimspielen empfängt man am 27. Mai den FC Bizau und am 10. Juni im letzten Spiel den FC Nenzing.