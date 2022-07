SV-Büroleiter Brunninger nach Suspendierung zurückgetreten

Nach der Suspendierung des Büroleiters des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Martin Brunninger, ist dieser nun zurückgetreten und hat sein Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet. Das gab Brunninger am Donnerstag mittels Aussendung seiner Anwaltskanzlei bekannt. Die Konferenz der Sozialversicherungsträger hatte am Mittwoch einstimmig die Dienstfreistellung beschlossen, und zwar wegen des Verdachts der Dienstpflichtverletzung.

Der Vorwurf lautet, dass Brunninger sich bei der Veranlagung von Geldern zur Liquiditätsabsicherung nicht an die vorgeschriebenen Vorgaben und Abläufe gehalten habe. "Wir mussten diesen Schritt setzen, da der Verdacht besteht, dass der Büroleiter seine Dienstpflichten verletzt hat - eine Prüfung wurde bereits eingeleitet", erklärten die Dachverbands-Vorsitzenden Ingrid Reischl und Peter Lehner am Donnerstag in einer schriftlichen Mitteilung an die APA. Die Aufgaben des Büroleiters übernimmt sein Stellvertreter Alexander Burz.