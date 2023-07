Suzanne Vega entdeckt ihre "Wild Side"

Helle Stimme, meditative Songs, traurige Texte - das alles akustisch: So kennt man Suzanne Vega aus ihrer Blütezeit in den 1980ern. Nun ist sie endlich wieder auf Tour: Und bewies beim Europa-Auftakt der Club-Gigs im VAZ St. Pölten am Sonntagabend zur Überraschung, aber auch zur Freude der Fans ihre "Wild Side". Nicht nur, dass sie den Lou Reed-Klassiker überzeugend intonierte - der ganze Abend war voller frischer Dynamik, auch bei alten Hits wie "Luka" und "Tom's Diner".

Natürlich hatte Suzanne Vega das laut-rebellische auch schon früher in ihren Liedern, aber es war wohl durch die kommerziell erfolgreiche Ausrichtung an der Schubladisierung "Folk" gut verdeckt. Mit dem immer noch aktuellsten Studioalbum "Tales From The Realm Of The Queen Of Pentacles" (2014) hat sich das drastisch geändert, wenngleich weitgehend unbeachtet von einer größeren Öffentlichkeit. Der Song "My Color Is Black" hat sich da in St. Pölten nicht nur durch den fetzigen Gitarren-Part von Gerry Leonard für einen Cover durch eine ordentliche Metal Band empfohlen: "I never wear white/White is for virgins...My color is black black black/Black is for secrets, outlaws and dancers, for the poet of the dark." Da war die erste - bravouröse - Zugabe mit dem Lou Reed-Klassiker "Walk On The Wild Side" die logische Fortsetzung.