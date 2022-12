Sutterlüty spendet an Vorarlberger Kinderdorf

Das Vorarlberger Familienunternehmen spendet auch heuer wieder an Familien in ganz Vorarlberg.

Wer starke Wurzeln hat, kann auch jenen Halt geben, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat. Deshalb ist es bei Sutterlüty gelebte Tradition, verschiedene wohltätige Organisationen im Ländle, wo immer es geht, zu unterstützen – u.a. auch das Vorarlberger Kinderdorf. Besonders zur Weihnachtszeit greift Sutterlüty Vorarlberger Familien unter die Arme, bei denen es finanziell eng geworden ist und gibt so vor allen Dingen den Kindern Perspektiven.

Spende geht an betreute Familien in Vorarlberg

Den Gutschein im Wert von 2.000 Euro durfte heuer Michèle Garre, Leiterin Marketing und PR bei Sutterlüty, an Karin Mäser vom Vorarlberger Kinderdorf übergeben. "Wir freuen uns seit über 13 Jahren jedes Jahr aufs Neue über den großzügigen Beitrag von Sutterlüty. Die Spende geht direkt an betreute Kinder und Familien hier in Vorarlberg. Einen herzlichen Dank dafür!", so Karin Mäser, Leiterin Kommunikation und Fundraising beim Vorarlberger Kinderdorf.