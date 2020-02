Sutterlütys Klimaprojekt „10:0“

Sutterlüty-Lehrlinge engagieren sich für das Klimaprojekt „10:0“ und reisen dafür ins westafrikanische Togo, um selbst mit anzupacken.

Lehrling Melanie (19) aus dem Ländlemarkt Rankweil erklärt, wie das Projekt funktioniert: „Sutterlüty-Kunden können mit 40 Bäumen die Klimabilanz von einem ganzen Jahr auf 0 stellen. Mit der Teilnahme am Projekt „10:0“ finanzieren Kunden die Pflanzung und dauerhafte Pflege von 40 heimischen Bäumen in einem Naturwald in Togo. Um die Umsetzung vor Ort kümmert sich unser Partner „natureOffice“ in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, sodass zusätzlich Arbeitsplätze vor Ort entstehen. Wir Lehrlinge helfen mit, das Projekt zu bewerben und beantworten Fragen.“ Im Rahmen des freiwilligen Projektes lernen die Lehrlinge außerdem alles übers Klima: in welchen Lebensbereichen CO2-Emissionen anfallen, wie die Bindung des CO2 durch die Bäume funktioniert und welchen Zusatznutzen Bäume sonst noch bieten. Höhepunkt des Projektes wird dabei die Reise nach Togo im Februar sein, bei dem sich die Lehrlinge die Baumschule sowie die Projektfläche ansehen. Beim Besuch des Projektes werden die Lehrlinge sogar selbst mitanpacken: Sie werden helfen, Bäume zu pflanzen und gemeinsam mit der Frauenkooperative in Togo Palmöl und Erdnussbutter herstellen. Mit der gewonnenen Erfahrung hoffen die Lehrlinge noch mehr Kunden dazu animieren zu können, einen Beitrag fürs Klima zu leisten.