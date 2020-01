Sutterlüty sucht Vollchecker

Bei Sutterlüty checkst du während einer spannenden Lehre im Einzelhandel, was alles in dir steckt.

Als Lehrling bei Sutterlüty arbeitest du nach und nach in allen Abteilungen mit: beim Obst und Gemüse, bei Brot und Backwaren, bei den Molkereiprodukten, an der Fleisch- und Wursttheke und bei den Getränken. Aber auch beim Beraten unserer Kundinnen und Kunden, bei den täglichen Anlieferungen und im Büro bist du von Anfang an mit dabei. Schon bald übernimmst du auch selbst Verantwortung, zum Beispiel bei den Bestellungen oder beim Kassieren. Und solltest du einmal Unterstützung benötigen, so ist das kein Problem: Jeder unserer Ländlemärkte hat eine eigene Lehrlingsmentorin, die dir jederzeit gerne weiterhilft.

Erst mal selbst checken

Eine gute theoretische Ausbildung in unserer Sutterlüty-Klasse an der Landesberufsschule Bregenz und zahlreiche Exkursionen machen dich fit für deine täglichen Aufgaben. Du lernst viele unserer regionalen Partnerbetriebe kennen und erfährst aus erster Hand, wo unsere b’sundrigen regionalen Spezialitäten herkommen und wie sie gemacht werden. Und das ist gut so, denn schließlich bist auch du in deinem Ländlemarkt eine wichtige Ansprechperson für die Fragen unsere Kundinnen und Kunden. Aber nicht nur in der Praxis bist du live dabei, auch bei einer ganzen Reihe von Workshops und Events speziell für die Sutterlüty-Lehrlinge: Von den Lehrlingstagen am Anfang jeden Lehrjahres bis zu den Lerntagen im 4-Sterne Hotel am Lago Maggiore zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung.

Bis zu 6200 Euro Prämie für b’sundrige Leistungen

Bei interessanten Schulungen und spannenden Exkursionen macht das Lernen richtig Spaß. Wenn darüber hinaus auch noch das Ergebnis stimmt, warten großzügige Zeugnisprämien auf dich – bei Lehrlingen mit b’sundrigen Leistungen über die gesamte Lehrzeit bedankt sich Sutterlüty außerdem mit dem Gratis-Führerschein. Mit Engagement und Fleiß in deinem Ländlemarkt kannst du außerdem tolle Praxisprämien einsacken. Das bedeutet, dass du während deiner Lehre insgesamt bis zu 6200 Euro an Prämien dazuverdienen kannst. Das ist aber nicht alles. Auch deine Lehrmittelkosten übernehmen wir. Dazu bekommst du gratis Nachhilfe und ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Für Weitsichtige

Wenn du deine Top-Ausbildung noch umfassender machen willst, bieten wir dir natürlich auch die Chance auf die berufsbegleitende Matura. Dabei unterstützen wir dich zu 100% auf deinem Weg.

Zukunftsperspektiven