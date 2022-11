Sutterlüty schenkt Teammitgliedern Zeit

Sutterlüty schenkt seinen Teammitgliedern Zeit und hält am 8. Dezember 2022 die Geschäfte geschlossen.

Das Vorarlberger Familienunternehmen Sutterlüty wird an Maria Empfängnis, dem 8. Dezember, alle Ländlemärkte im ganzen Land geschlossen halten. Sutterlüty möchte sich so bei seinen Teammitgliedern bedanken und in der vorweihnachtlichen Hektik ein wenig Zeit und Ruhe schenken.

Zwei Ausnahmen wegen Betriebpflicht

Die einzigen Ausnahmen stellen die Bahnhofsmärkte in Dornbirn und Feldkirch dar. Diese haben von 8 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, da an diesen Standorten eine Betriebspflicht besteht. "Unsere Teammitglieder haben in diesem, erneut turbulenten Jahr, wieder b'sundriges geleistet! Als Dankeschön schenken wir Ihnen deshalb am Mittwoch, den 8. Dezember Zeit für Ihre Freunde und Familien. Somit bleiben unsere Ländlemärkte am Feiertag geschlossen", so Eigentümer und Geschäftsführer Jürgen Sutterlüty.