Sutterlüty ist klimaneutral*

Das Familienunternehmen aus dem Bregenzerwald ist Mitglied des Klimabündnisses 2025.

Wie alle anderen Lebensmittelmärkte verursacht auch Sutterlüty Treibhausgase, also CO2. Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich das Unternehmen eingehend mit der Thematik, wie dieser Ausstoß so gering wie möglich gehalten werden kann. Eine Vielzahl an Verbesserungen wurde bereits umgesetzt, z. B. die Beleuchtungsumstellung hin zu LED, die Verbannung von fossilen Brennstoffen bei Neu- und großen Umbauten, neue energieeffiziente Backöfen bei der Bäckerei Hammerl, die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Märkte Lochau und Rankweil, Neubauten nach den Green-Building- Standards und die sukzessive Umstellung des Fuhrparks auf Elektroautos seit 2017. Der Einsatz, die CO2-Belastung über alle Bereiche hinweg auf ein Minimum zu reduzieren, zeigt erfreuliche Wirkung: 2000 Tonnen CO2 konnten bereits aus eigener Kraft eingespart werden. Das entspricht jener Menge, die rund 280 Österreicher durchschnittlich in einem Jahr verursachen. Doch so sehr sich das Unternehmen auch bemüht, CO2 gar nicht erst entstehen zu lassen: Ein zu 100% CO2-freier Betrieb der Sutterlüty-Ländlemärkte ist selbst unter modernsten Bedingungen heute noch nichtmöglich. Deshalb hat sich Sutterlüty entschlossen, jene CO2- Menge, die nicht aus eigener Kraft vermieden werden kann, mit dem Ankauf von Klimaschutz-Zertifikaten auszugleichen. Damit unterstützt das Unternehmen zertifizierte Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt. Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden hat Sutterlüty allein beim Aufforstungsprojekt in Togo bereits über 50.000 Bäume gepflanzt. Sutterlüty pflegt mit seinen über 1500 bäuerlichen Produzenten eine gute Partnerschaft. Diese Partner produzieren sehr hochwertige und regionale Produkte. Da dies Lebensmittel sind, die jeder zu sich nimmt, ist unsere funktionierende Umwelt unabgindbar. Und weil Sie bei Sutterlüty in 100% klimaneutral betriebenen Ländlemärkten einkaufen, leisten auch Sie einen wichtigen Beitrag dazu, unsere Erde zu einem lebenswerten Platz für die Zukunft unserer Kinder und Enkeln zu gestalten.