Sutterlüty Dornbirn Rohrbach erstrahlt in neuem Glanz

Am Mittwoch, 21. November 2018, öffnet der rundum erneuerte Sutterlüty in Dornbirn Rohrbach seine Pforten. Der vierte, nach neuestem Ladenbaukonzept umgebaute Sutterlüty Ländlemarkt bietet Kundinnen und Kunden ein Einkaufserlebnis der b’sundrigen Art!

In etwas mehr als zwei Wochen wurde das Ladenbaukonzept des Design-Büros Redsquare umgesetzt. Während der kurzen aber intensiven Umbauphase blieb kein Stein auf dem anderen.

Der regionale Marktcharakter wird im Ländlemarkt in Rohrbach durch viel Holz, natürliche Oberflächen und ein neues Farbkonzept unterstrichen. Durch niedrigere Regale und das komplett umgestaltete Preis- und Warenauszeichnungskonzept wirkt der Markt zudem deutlich übersichtlicher. Die Veränderung wird durch eine neue Frischfleisch-Theke und eine großzügigere Obst- und Gemüseabteilung abgerundet.

„Dieser Markt war etwas in die Jahre gekommen, weshalb eine umfangreiche Erneuerung notwendig wurde. Zudem war uns wichtig, dass wir in diesem Zuge die Ausrichtung und die Sortimente anpassen, da sich das Umfeld in den letzten Jahren stark verändert hat bzw. gewachsen ist und wir auf diese Entwicklung entsprechend reagieren wollten.“, erklärt Expansionsleiter Thomas Schierle.