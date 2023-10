Susanne Scholl zu Gast in Hohenems

Am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, um 19.30 Uhr findet eine Lesung mit Susanne Scholl im ProKonTra, Kaiser-Franz-Josef-Straße 29, statt.

Sie hat für ihre Lesereise in Vorarlberg drei neue Bücher im Gepäck, aus welchen sie lesen wird, um anschließend mit den Zuhörenden ins Gespräch zu kommen.

In eine jüdische Wiener Familie hineingeboren, ist Susanne Scholl stark mit der Shoah verknüpft. Ihr Slawistik-Studium in Rom und Moskau hat sie geprägt für ihre folgende journalistische Arbeit, u. a. als langjährige Auslandskorrespondentin für den ORF.

Ihr großes Wissen im Bereich der politischen und gesellschaftlichen Realitäten und Entwicklungen in Russland macht sie zum gern gesehenen Gast in verschiedenen Rundfunk- und Fernsehformaten sowie als Vortragende an Universitäten.